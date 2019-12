UE reforça ajuda humanitária ao povo rohingya em 10 MEuro A Comissão Europeia anunciou hoje um reforço de 10 milhões de euros na ajuda humanitária disponibilizada ao povo rohingya no Bangladesh e na Birmânia, verba que visa apoiar as pessoas deslocadas e as comunidades de acolhimento. internacional Lusa internacional/ue-reforca-ajuda-humanitaria-ao-povo-rohingya_5e00c2adfe736a127e7d8362





Em comunicado, o executivo comunitário indica que "esta ajuda vem juntar-se ao financiamento de 33 milhões de euros já anunciado este ano e visa assegurar a assistência vital aos refugiados, às pessoas deslocadas e às comunidades de acolhimento no norte do estado de Rakhine em Myanmar, na Birmânia, e no distrito fronteiriço de Cox's Bazar, no Bangladesh".

Atualmente, quase um milhão de refugiados rohingyas vivem em campos de acolhimento no distrito fronteiriço de Cox's Bazar, no Bangladesh, após terem fugido da violência no estado de Rakhine, no norte de Myanmar.

Os cerca de 600 mil rohingyas que ainda continuam em Myanmar, na Birmânia, estão numa situação de prolongada crise humanitária, com acesso limitado a serviços básicos e a subsistência devido às restrições impostas pela falta de reconhecimento da sua cidadania.

A ajuda agora divulgada visa a assistência humanitária básica, disponibilizando abrigos, serviços de saúde, água e saneamento, assistência nutricional, educação e serviços de proteção.

Desde 2017, a União Europeia já alocou mais de 140 milhões de euros para a crise do povo rohingya, tanto em Myanmar como no Bangladesh.

