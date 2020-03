UE anuncia parceria de 2 ME com ONU para implementação de acordo de paz em Moçambique

A União Europeia (UE) anunciou hoje a assinatura de um acordo de parceria com as Nações Unidas para financiar com dois milhões de euros o apoio à aplicação do acordo de paz e reconciliação em Moçambique, até 2022.

internacional

Lusa

