Timor-Leste anuncia segundo caso positivo e recuperação do primeiro paciente

Timor-Leste registou o segundo caso confirmado de covid-19, uma pessoa que entrou no país pela fronteira terrestre com a Indonésia, com o primeiro paciente, registado a 21 de março a recuperar e a ter alta médica, informou hoje o Governo

internacional

Lusa

internacional/timor-leste-anuncia-segundo-caso-positivo-e_5e90534b46d99c31c02706d5