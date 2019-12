Tentativa de rapto de editor executivo do semanário Canal de Moçambique em Maputo Um grupo de três indivíduos desconhecidos tentou hoje em Maputo raptar o editor executivo do semanário Canal de Moçambique, Matias Guente, disse à Lusa fonte do jornal. internacional Lusa internacional/tentativa-de-rapto-de-editor-executivo-do_5e0b62a8b467e01be6fab51f





A tentativa de rapto ocorreu por voltas das 13:00 ( menos duas em Lisboa) no bairro do Alto Maé, atrás do Estado Maior General, quase no centro da capital moçambicana, disse a mesma fonte.

O grupo, que se fazia transportar numa viatura de marca Toyota Corola, estava armado e trazia também tacos de beisebol e de golfe, e terá seguido Matias Guente por algum tempo, tendo posteriormente tentado obrigar o jornalista a entrar no seu veículo.