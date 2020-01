Tempestade "Glória" fez 12 mortos e quatro desaparecidos em Espanha -- PM A tempestade "Glória" foi até agora responsável por 12 mortos e quatro desaparecidas na sequência da sua passagem por Espanha de domingo a quinta-feira, revelou hoje o primeiro-ministro espanhol, que culpou as mudanças climáticas pelo sucedido. internacional Lusa internacional/tempestade-gloria-fez-12-mortos-e-quatro_5e2b00a3f0a7d5128297df78





Pedro Sánchez expressou sua "solidariedade" às famílias dos doze mortos e das quatro pessoas desaparecidas, assegurando que as autoridades nacionais estão a utilizar "todos os recursos materiais e humanos" para localizar, "o mais rápido possível", estes últimos.

De acordo com as autoridades regionais, o número conhecido anteriormente de mortos era de onze atribuídos à tempestade, que atingiu principalmente o leste da Espanha e a costa do Mediterrâneo.

"O mar avançou três quilómetros para o interior no Delta do Ebro", na Catalunha, disse Sánchez, acrescentando que, "nalguns lugares, caiu mais chuva num dia do que é esperado para o ano inteiro".

O chefe do Governo referiu que se trata da sua "sétima grande tempestade desde o início da temporada de tempestades e que estas são cada vez mais devastadoras", e sublinhou que a Espanha está particularmente exposta às mudanças climáticas.

Na última terça-feira, o Governo espanhol comprometeu-se a apresentar um projeto de lei de transição energética, para combater o aquecimento global, nos "primeiros 100 dias" do seu mandato, ou seja, antes do final de abril.

