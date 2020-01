Tempestade Glória em Espanha faz três mortos e deixa 200 mil alunos sem aulas Duas novas vítimas nas últimas horas fazem aumentar para três as pessoas mortas em Espanha até agora devido à tempestade Glória, que deixou mais de 200 mil alunos sem aulas e cortes no tráfego rodoviário e ferroviário. internacional Lusa internacional/tempestade-gloria-em-espanha-faz-tres-mortos-_5e25bd6d173a6f1c316ee51d





Segundo a agência EFE, as temperaturas frias registadas na Comunidade Valenciana (este de Espanha) causaram hoje a morte de uma mulher de 54 anos que dormia ao ar livre num parque na localidade Gandía.

No domingo, uma outra mulher já tinha morrido nas Astúrias (norte) atropelada, enquanto colocava as correntes no seu veículo.

A terceira vítima conhecida é um homem de 63 anos, que morreu em consequência de um ferimento na cabeça causado por uma telha que caiu com o vento forte na cidade de Pedro Bernardo, a este de Madrid, comunidade de Castela e Leão.

A tempestade mantém quase 40 das 50 províncias que há em Espanha em estado de alerta, em particular nas Ilhas Baleares (Mediterrâneo) e no leste do país.

Sete províncias estão em nível vermelho (o mais elevado), devido ao risco extremo de queda de neve pesada em níveis baixos, ondas de sete metros de altura e rajadas de vento de até 130 quilómetros por hora.

As previsões de acumulação de neve no leste de Espanha, que forçaram a ativação do aviso vermelho na Comunidade Valenciana, deixaram cerca de 191.000 alunos hoje sem aulas, aos quais se deve acrescentar mais de 3.000 em Castela-Mancha e 462 alunos em Castela e Leão.

Na Catalunha, as escolas também foram fechadas, embora em menor grau, devido à neve e ventos fortes.

O transporte aéreo também foi afetado pelo mau tempo e cerca de 22.000 passageiros de 179 aviões foram afetados pelo cancelamento ou desvio dos seus voos hoje, como resultado do encerramento do aeroporto de Alicante-Elche (Comunidade Valenciana), o quinto maior do país em termos de passageiros.

A empresa responsável pela gestão dos aeroportos espanhóis, a EANA, estendeu o encerramento do tráfego aéreo em Alicante-Elche para todo o dia de segunda-feira.

Quanto às comunicações rodoviárias, a queda de neve deixou, desde esta manhã cedo, mais de mil quilómetros com cortes e restrições de tráfego em muitas estradas, principalmente nas regiões orientais e em vários pontos da metade norte do país.

A acumulação de neve também dificulta o trânsito em várias auto-estradas na parte oriental da Andaluzia (sul) e na Comunidade Valenciana.

Perante esta situação, a Direcção Geral de Viação (DGT) espanhola recomenda que se evite ficar ao volante na situação de "alto risco" de queda de neve, e que nos casos em que a deslocação é essencial deve ser feita a baixa velocidade..

Só na Comunidade Valenciana e nas últimas 24 horas a tempestade deixou quase 268 litros de água por metro quadrado em Beniarrés (Alicante), rajadas de vento de 115 quilómetros por hora, em Oliva (Valência), e ondas que ultrapassam os oito metros de altura.

O transporte ferroviário também foi afetado pela tempestade na Comunidade Valenciana, com os passageiros obrigados a ser transferidos por estrada.

Em Barcelona (Catalunha), todos os parques, o jardim zoológico, as praias e os molhes estão fechados, segundo fontes dos bombeiros citadas pela EFE, e o mau estado do mar forçou o cancelamento dos serviços de transporte por barcos para as Ilhas Baleares.

