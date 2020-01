Teerão ameaça atacar nos EUA, Israel e Emirados se for bombardeado O Irão ameaçou hoje atacar "no interior dos EUA", "Israel" e "aliados dos EUA", segundo os Guardas da Revolução. internacional Lusa internacional/teerao-ameaca-atacar-nos-eua-israel-e_5e153bd59419111c2a6fe901





A ameaça de atacar "dentro dos EUA" foi feita no canal dos Guardas da Revolução, citado pela CNN, em comentário a uma eventual retaliação norte-americana aos ataques realizados na noite de hoje a duas bases iraquianas com militares dos EUA.

No mesmo canal, os Guardas da Revolução mencionaram a possibilidade de atacarem o Dubai, nos Emirados, e Haifa, em Israel, se fossem bombardeados.

Antes, em comunicado, os Guardas da Revolução tinham ameaçado atacar "Israel" e "aliados dos EUA".

As ameaças iranianas são os últimos desenvolvimentos de uma situação que começou com o disparo de "mais de uma dúzia de mísseis balísticos contra as forças militares dos Estados Unidos da América e da coligação em Ain Assad e Arbil", segundo afirmou hoje em comunicado um porta-voz do Departamento da Defesa norte-americano, Jonathan Hoffman, citado pela agência France-Presse, acrescentando que "está claro que os mísseis foram disparados" a partir de território iraniano.

Ainda se desconhecem os efeitos deste ataque de mísseis iranianos.

Há probabilidade de Donald Trump falar hoje na Casa Branca.

Os líderes do Congresso estão a ser mantidos informados pelo Pentágono.

