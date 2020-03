Tarrafal quer deixar de ser o 'campo de morte lenta' para contar história da humanidade O Tarrafal já foi campo de concentração onde portugueses, cabo-verdianos, guineenses e angolanos morriam lentamente, foi quartel e escola, mas 80 anos depois tem novo destino: um museu feito de pequenos museus para contar a história da Humanidade. internacional Lusa internacional/tarrafal-quer-deixar-de-ser-o-campo-de-morte-_5e5ccc1d33b593129ad336bf





"A ideia é o campo de concentração ser um sítio no mundo que alberga e consegue contar a história de toda a humanidade. É essa a nossa candidatura à UNESCO", começou por explicar o ministro da Cultura e Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, em entrevista à Lusa, no Tarrafal, na ponta norte da ilha de Santiago.

Em março de 2021, garante, avança a candidatura do Tarrafal, que perde o peso do "campo de concentração" no nome, a Património da Humanidade da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês), para o transformar numa "espécie de campo internacional de diálogo pela paz".