"O orçamento vai ser único. Com a situação que estamos a viver vai haver um corte ainda maior, mas vai haver negociações e vamos ver o que se pode fazer", disse Adjany Costa aos jornalistas após a cerimónia formal de passagem da pasta da ministra do Turismo cessante, Ângela Bragança para a nova ministra da Cultura, Turismo e Ambiente.

"São três setores gigantes, universais, que agora vão trabalhar juntos, por isso, o orçamento vai ser reduzido", declarou.

As prioridades serão, assim, fazer uma "reestruturação orgânica" e "identificar os objetivos comuns. Como o orçamento vai ser único e vai ser limitado, há que criar um mecanismo para que os três setores se desenvolvam em simultâneo e em equilíbrio", sublinhou.

Na área do Turismo, Adjany Costa defendeu que o turismo interno é o primeiro passo para "estabelecer uma indústria robusta e depois criar um mercado externo", salientando que "como angolana, gostaríamos todos de conhecer mais o nosso país e nós somos a chave para isto".

Adjany Costa vai trabalhar com as suas antecessoras nas pastas do Ambiente e Cultura, Paula Coelho e Maria da Piedade de Jesus, que são as novas secretárias de Estado das respetivas áreas.

Quanto a Ângela Bragança, mostrou-se disponível para colaborar com a sua sucessora para "tornar o turismo mais forte

"Não me considero uma pedra fora (...) A Ângela de sempre está convosco para trabalhar", afirmou.

Adjany Costa adiantou ainda que terá um secretário de Estado para o Turismo, mas ainda não foi nomeado.

Ao assumir as pastas, a nova ministra declarou o seu compromisso e empenho no cargo, esperando poder contar "com as enciclopédias vivas" que estiveram no setor anteriormente e combinar a experiência "com o espírito inovador da juventude angolana" para criar "um patamar de excelência para o Turismo baseado na integridade e proteção dos ecossistemas".

