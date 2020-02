Sobe para quatro o número de mortes em Itália A morte de um homem de 84 anos na Lombardia, no noroeste da Itália, fez aumentar para quatro o número de óbitos neste país europeu devido ao coronavírus Covid-19, informou hoje a autoridade regional de saúde. internacional Lusa internacional/sobe-para-quatro-o-numero-de-mortes-em-italia_5e53a14ce83a5312a7463168





O homem morreu durante a noite num hospital, sendo esta a terceira morte confirmada naquela região italiana e a quarta no país.

O coronavírus Covid-19 surgiu em dezembro em Hubei, no centro da China. O número de mortos devido ao Covid-19 subiu hoje para 2.592 na China continental e foram reportados 409 novos infetados, quase todos na província de Hubei.

O segundo país mais afetado é o Japão, com 769 casos (três dos quais mortais), incluindo pelo menos 364 no cruzeiro Diamond Princess, onde no sábado foi detetada a infeção de um cidadão português.

Segue-se a Coreia do Sul, com 556 casos, cinco dos quais mortais.

Itália surge em quarto lugar na lista de países e territórios com mais casos, registando 132 casos de infeção por Covid-19, quatro deles mortais.

PFT // ROC

Lusa/Fim