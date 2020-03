Sobe para 79 número de mortes em Itália As autoridades de Itália confirmaram hoje o registo até agora de 79 mortes causadas pelo novo coronavírus naquele país, mais 27 casos mortais em relação ao balanço oficial divulgado na segunda-feira. internacional Lusa internacional/sobe-para-79-numero-de-mortes-em-italia_5e5e9b8e55217a1752f8fbf9





O chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli, informou ainda, na conferência de imprensa diária, que o número de pessoas infetadas com o novo coronavírus em Itália situa-se neste momento nos 2.263 casos, contra os 2.036 casos anunciados na segunda-feira.

Entre o número total de vítimas mortais, 55 foram verificadas na região de Lombardia, que engloba Milão, a capital económica do país, que é a zona de Itália mais afetada pelo surto do novo coronavírus.

A Itália é o país europeu mais afetado com casos de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus que foi detetado pela primeira vez no final do ano em Wuhan, na província de Hubei (centro da China).

A epidemia de Covid-19 provocada pelo novo coronavírus, que pode causar infeções graves respiratórias como pneumonia, causou até à data mais de 3.100 mortos e infetou mais de 90.300 pessoas em cerca de 70 países e territórios, incluindo quatro em Portugal.

Das pessoas infetadas, cerca de 48 mil recuperaram, segundo autoridades de saúde de vários países.

Além de 2.943 mortos na China, onde o surto foi detetado em dezembro, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América, San Marino e Filipinas.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional de risco "muito elevado".

