Sobe para 20 número de mortos na erupção do vulcão Whakaari, Nova Zelândia A Polícia da Nova Zelândia declarou hoje mortas duas pessoas que desapareceram durante a erupção do vulcão Whakaari, no nordeste do país, em dezembro, elevando para 20 o número total de mortos. internacional Lusa internacional/sobe-para-20-numero-de-mortos-na-erupcao-do_5e298bf0c935e51293951579





Um homem neozelandês e uma mulher australiana foram identificados como as últimas duas vítimas mortais, informou a polícia local, em comunicado.

Após a erupção do vulcão na ilha Branca, também chamada Whakaari, a 08 de dezembro do ano passado, as autoridades neozelandesas lançaram operações de busca, por via terrestre e marítima, que viriam a ser encerradas duas semanas depois.

O Whakaari, um dos vulcões mais ativos do país, visitado por mais de 17.500 pessoas em 2018, entrou em erupção quando estava em estado de alerta 2, numa escala de 5.

As autoridades da Nova Zelândia abriram duas investigações para determinar a responsabilidade pelo desastre, incluindo operadores turísticos que organizam viagens para a ilha.

FST // MIM

Lusa/Fim