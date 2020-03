Sobe para 197 número de mortes em Itália, 49 nas últimas 24 horas A Itália registou 49 mortes causadas pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, elevando para 197 o número total de óbitos associados a epidemia até agora naquele país, divulgou hoje a Proteção Civil italiana. internacional Lusa internacional/sobe-para-197-numero-de-mortes-em-italia-49_5e628f361a16c91991b082b4





O número de casos de infeção confirmados desde o início da epidemia é, neste momento, de 4.636, o que representa 778 novos casos nas últimas 24 horas, segundo o balanço das autoridades italianas.

Itália, o país na Europa mais afetado com o surto de Covid-19, o nome atribuído pela Organização Mundial Saúde (OMS) à doença provocada pelo novo coronavírus, é o segundo país, a seguir à China, com mais casos mortais, e o quarto, depois da China, da Coreia do Sul e do Irão, com mais pessoas infetadas, segundo números oficiais.

Entre os infetados pelo novo coronavírus em Itália, 2.394 estão internados com sintomas associados à doença, 462 estão em unidades hospitalares de cuidados intensivos e 1.060 estão em quarentena nos respetivos domicílios.

A Proteção Civil italiana informou ainda que 523 pessoas recuperaram e receberam alta.

As regiões de Lombardia, Emilia Romanha e Veneto, todas no norte de Itália, continuam a ser as mais afetadas.

O surto do novo coronavírus, detetado pela primeira vez em dezembro na China e que pode causar infeções respiratórias como pneumonia, provocou, até à data, 3.385 mortos e infetou mais de 98 mil pessoas em 87 países e territórios, incluindo 13 em Portugal.

Das pessoas infetadas, mais de 55 mil recuperaram.

Além de mais de três mil mortos na China, há registo de vítimas mortais no Irão, Itália, Coreia do Sul, Japão, França, Hong Kong, Taiwan, Austrália, Tailândia, Estados Unidos da América e Filipinas, Sãon Marino, Iraque, Suíça, Espanha, Reino Unido e Países Baixos.

A OMS declarou o surto de Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e aumentou o risco para "muito elevado".

SCA // ANP

Lusa/Fim