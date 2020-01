Sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter atinge leste da Turquia Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi hoje registado no leste da Turquia, anunciou a agência turca de gestão de crises de emergência. internacional Lusa internacional/sismo-de-magnitude-6-8-na-escala-de-richter_5e2b3efe918331128794b245





O abalo foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, no leste do país, com uma magnitude preliminar de 6,8, acrescentou a direção da agência turca.

O organismo de gestão de crises turco não fez ainda referência a quaisquer estragos ou à existência de vítimas, mas a imprensa turca noticiou que a população da região afetada saiu para as ruas.

A agência europeia de sismologia (EMSC) referiu que o sismo ocorreu às 20:55 locais (17:55 em Lisboa) à profundidade de 10 quilómetros e referencia-o como tendo a magnitude de 6,9.

A agência norte-americana de sismologia (USGS), por seu lado, refere que registou uma magnitude de 6,7.

