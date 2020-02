Seul designa Macau de "zona contaminada" e abre possibilidade a quarentena de viajantes A Coreia do Sul anunciou hoje que vai incluir Macau e Hong Kong nas "zonas contaminadas" pelo novo coronavírus, pelo que quem viajar a partir das regiões semiautónomas da China poderá ser sujeito a quarentena. internacional Lusa internacional/seul-designa-macau-de-zona-contaminada-e-abre_5e4296df40d8a912bc61bca6





A designação, que entra em vigor à meia-noite de quarta-feira em Seul, obriga os viajantes a preencherem um questionário sobre o seu estado de saúde e a medições de temperatura, anunciou o vice-ministro da saúde da Coreia do Sul, Kim Gang-lip.

Quem apresentar sintomas, incluindo febre, será submetido a análise clínica, e, em caso de suspeita, imediatamente isolado e mantido sob vigilância.

A epidemia provocada pelo coronavírus detetado em Wuhan causou já 1.018 mortos, dos quais 1.016 na China continental, onde se contabilizam mais de 42 mil infetados, segundo o balanço hoje divulgado.

O novo vírus, que provocou um morto em Hong Kong e outro nas Filipinas, afeta o território de Macau e mais de duas dezenas de países, onde os casos de contágio superam os 350.

Das 10 pessoas infetadas em Macau com o coronavírus desde o início da epidemia permanecem nove internadas, mas devem receber alta nos próximos dias, disseram as autoridades de saúde no domingo.

