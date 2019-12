Sede da produtora brasileira Porta dos Fundos atacada com 'cocktails molotov'

A sede da produtora brasileira Porta dos Fundos, no Rio de Janeiro, foi alvo de um ataque com 'cocktails molotov', sem provocar feridos, semanas depois do lançamento de uma sátira de Natal que está a causar polémica.

