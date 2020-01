Santos Silva diz que regulação cabe a entidades competentes independentes O ministro dos Negócios Estrangeiros disse hoje que "o Governo não tem comentários a fazer" às revelações dos esquemas financeiros da empresária angolana Isabel dos Santos em Portugal, pois tal é da competência de "dois reguladores independentes do Governo". internacional Lusa internacional/santos-silva-diz-que-regulacao-cabe-a_5e25debf22bb341c1a249c85





No final de uma reunião de chefes da diplomacia da União Europeia em Bruxelas, ao ser questionado sobre se as revelações da investigação jornalística "Luanda Leaks" beliscam de alguma forma as autoridades portuguesas, por não terem sido detetadas transações suspeitas e esquemas alegadamente fraudulentos com apoio de facilitadores portugueses, Augusto Santos Silva disse que a resposta é "simples" e lembrou que "o Governo é independente dos reguladores independentes".

"À luz da lei portuguesa, as atividades bancárias são reguladas por uma autoridade chamada Banco de Portugal (BdP), as atividades relacionadas com o mercado de capitais são reguladas por uma entidade chamada Comissão de Mercados de Valores Mobiliários (CMVM). Trata-se de dois reguladores independentes do Governo, portanto o Governo não tem comentários a fazer", respondeu.