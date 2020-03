"sabão e cinza" para proteger aldeia no centro de Moçambique Toques de cotovelos e pés substituíram as tradicionais formas de cortesia em Zembe, uma aldeia pobre do interior de Manica, centro de Moçambique, que agora recorre aos conhecimentos sobre prevenção da cólera para evitar o novo coronavírus. internacional Lusa internacional/sabao-e-cinza-para-proteger-aldeia-no-centro-_5e7f44809d64b9194ad9123a





"Às vezes dizemos apenas 'bom dia', sem apertar as mãos", por conta do novo coronavírus, disse à Lusa, Manuel Weta, líder da aldeia de Zembe, que tenta agora transmitir as medidas que ouve pelo rádio, de casa em casa, uma vez que reuniões coletivas foram limitadas.

As novas medidas, incluindo a observação da distância recomendada pelas autoridades de saúde em todo mundo para prevenir a transmissão do novo coronavírus, continuam a ser desafiadas pelas condições sociais do local.