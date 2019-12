Registos de armas aumentam 48% com Bolsonaro na Presidência do Brasil - imprensa Os registos para posse de arma de fogo aumentaram 48% durante os primeiros 11 meses do Governo do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, informou hoje a imprensa. internacional Lusa internacional/registos-de-armas-aumentam-48-com-bolsonaro_5e06585e9057451c02efded5





Em números, os registos de posse de armas passaram de 47,6 mil em 2018 para 70,8 mil de janeiro até novembro deste ano, batendo o recorde de 1997, dado mais antigo obtido pelo jornal Folha de S.Paulo.

O levantamento trata da permissão para posse de armas mantidas em casa ou no comércio, mas brasileiros que têm este tipo de autorização não podem andar armados nas ruas.

Registos de armas para caçadores, atiradores e colecionadores, concedidos pelo Exército brasileiro também aumentaram 8%, passando de cerca de 60 mil, em 2018, para 65 mil nos 11 meses de 2019.

A liberalização da posse e do porte de armas foi uma das principais promessas de campanha de Jair Bolsonaro, eleito Presidente do Brasil em outubro de 2018.

No seu primeiro ano de mandato, o chefe de Estado publicou oito decretos flexibilizando a posse e o porte de armas, mas teve que recuar na maioria das vezes porque as medidas desencadearam controvérsias e contestações judiciais, com vários opositores a explicar que o aumento de armas só agravaria a violência num país com uma elevada taxa de homicídio.

Em 2018, o Fórum de Segurança Pública, organização não-governamental, que recolhe dados sobre crimes no país, estimou que foram assassinadas 57.341 pessoas no Brasil.

