Receitas caem 10% nos casinos em Macau, que podem encerrar se surto de coronavírus piorar O Governo de Macau anunciou hoje que os casinos registaram perdas de 10% nas receitas brutas do jogo nos primeiros 30 dias do ano, uma forte queda devido ao novo coronavírus, e podem mesmo encerrar temporariamente. internacional Lusa internacional/receitas-caem-10-nos-casinos-em-macau-que_5e34074ee83a5312a73ac307





"De 01 a 30 de janeiro registou 21,37 mil milhões de patacas" (2,42 mil mlhões de euros) em receitas brutas do jogo, disse o secretário para a Economia e Finanças Lei Wai Nong, em conferência de imprensa.

Em janeiro de 2019, os casinos de Macau fecharam o mês de janeiro com receitas de 24,94 mil milhões de patacas (2.688 milhões de euros), já verificando uma diminuição de 5% em relação ao mesmo mês de 2018.

A secretária para os Assuntos Sociais e Cultura, Ao Ieong U, na mesma em conferência de imprensa, não excluiu a hipótese de os casos encerrarem provisoriamente caso se verifique casos de contágio do novo coronavírus dentro destes complexos.

O primeiro caso do novo coronavírus em Macau foi anunciado em 22 de janeiro, dias antes da semana de celebrações do Ano Novo Lunar, altura em que os casinos normalmente registam enchentes e avultados ganhos provenientes das apostas dos milhares de turistas da China continental.

O secretário para a Economia e Finanças disse ainda se o Governo conseguir conter o surto "Macau poderá recuperar rapidamente".

O número de visitantes em Macau durante a chamada "semana dourada" do Ano Novo Lunar, desde 24 de janeiro, desceu 78% comparativamente a igual período de 2019, segundo os Serviços de Turismo.

O número de visitantes oriundos da China (149.244) caiu 83% em relação à "semana dourada" de 2019, de acordo com os mesmos dados.

A China suspendeu, esta semana, a emissão de vistos individuais para fora do país.

A agência de notação financeira Fitch Ratings avisou na quinta-feira que se o surto do coronavírus continuar a alastrar pode ter impacto significativo no fluxo de caixa dos casinos de Macau e 'incentivar' canais ilegais do jogo.

Macau, que registou na semana passada o primeiro caso de infeção do novo coronavírus, tem até ao momento sete pessoas infetadas no território, todos importados.

A China elevou para 213 mortos e quase 10 mil infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

MIM // VM

Lusa/Fim