Próxima ronda de negociações em Londres em risco devido ao surto de Covid-19 A próxima ronda de negociações entre o Reino Unido e a União Europeia (UE), sobre o relacionamento pós-'Brexit' poderão ser adiadas devido ao surto do novo coronavírus Covid-19, admitiu hoje o ministro britânico Michael Gove. internacional Lusa internacional/proxima-ronda-de-negociacoes-em-londres-em_5e68fd0f79a1b71956b2d191





"Tínhamos a expectativa de receber a reunião do comité conjunto no Reino Unido no dia 13 deste mês e que a nossa ronda das negociações [em Bruxelas] ir para a frente, mas recebemos indicações hoje da Bélgica de que pode haver um problema de saúde específico", revelou hoje Gove, durante uma audição com a Comissão parlamentar sobre o Futuro Relacionamento com a UE.

Michael Gove é o ministro do Conselho de Ministros.

A primeira ronda de negociações para um futuro acordo de comércio decorreu na primeira semana de março em Bruxelas e a segunda está prevista para se realizar em Londres entre quarta-feira 18 de março a sexta-feira 20 de março.

BM // EL

Lusa/fim