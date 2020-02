Província vizinha de Macau reduz nível de alerta de saúde pública A província de Guangdong, que faz fronteira com Macau, reduziu hoje o nível de alerta para a propagação do coronavírus Covid-19, após informações recentes apontarem para uma contenção do surto na maior parte da China. internacional Lusa internacional/provincia-vizinha-de-macau-reduz-nivel-de_5e53bbe53555ec12714a5d4e





A província baixou o nível de emergência de saúde pública de Grau I, o nível mais alto, para o Grau II.

No total, Guangdong registou 1.345 casos, o segundo número mais alto entre as 27 províncias e regiões autónomas da China continental, mas muito aquém da cifra reportada pela província de Hubei, centro do novo coronavírus, designado Covid-19.

Guangdong contabilizou seis mortos, no total, incluindo um na cidade de Zhuhai, que faz fronteira com Macau. Zhuhai reportou, até à data, 98 casos de infeção pelo novo coronavírus.

Trata-se da sexta província e região autónoma da China a diminuir o nível de alerta, à medida que o país tenta regressar à normalidade, após um mês de paralisia, face ao combate ao surto, que obrigou ao encerramento de fábricas e negócios e restrições à movimentação de centenas de milhões de pessoas.

O número de pacientes em todo o país fixou-se, no total, em 77.150. No entanto, hoje, apenas sete entre as 34 províncias e regiões autónomas da China continental reportaram novos casos.

Guangdong reportou três casos novos até à meia-noite de hoje (16:00 de domingo em Lisboa).

Guangdong é a província chinesa que mais exporta e a primeira a beneficiar das reformas económicas adotadas pelo país no final dos anos 1970. A província integra três das seis Zonas Económicas Especiais da China - Shenzhen, Shantou e Zhuhai -, recebendo milhões de trabalhadores migrantes.

Macau registou dez casos de infeção com o coronavírus Covid-19, mas seis pessoas receberam já alta hospitalar.

As autoridades enviaram alunos e funcionários públicos para casa e chegaram a determinar o encerramento dos casinos durante 15 dias, que voltaram a abrir portas na quinta-feira.

JPI // JMC

Lusa/Fim