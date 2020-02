Proprietário de rede de lojas raptado no centro de Moçambique

Homens armados não identificados raptaram no sábado um empresário proprietário de uma rede de estabelecimentos comerciais em Chimoio, capital provincial de Manica, no centro de Moçambique, anunciaram hoje as autoridades.

