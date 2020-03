Principal independentista na prisão libertado para dar aulas na universidade O independentista catalão Oriol Junqueras, o principal condenado pela tentativa de independência da Catalunha em 2017, saiu hoje da prisão durante algumas horas para começar a trabalhar três dias por semana numa universidade. internacional Lusa internacional/principal-independentista-na-prisao-libertado_5e5e64873b4bd117661ecb00





O ex-vice-presidente do antigo governo regional liderado por Carles Puigdemont, fugido na Bélgica, saiu da prisão de Lledoners, na Catalunha, no final da manhã, para ir para a Universidade de Vic, na mesma região, onde dará aulas de História do Pensamento Ocidental.

"Ensinar e aprender. Sempre. Obrigado pelo seu apoio", escreveu o separatista, que é historiador de formação, na sua conta na rede social Twitter.

O atual Governo regional catalão, que continua a ser controlado pelos independentistas, concedeu na semana passada a Junqueras autorização para sair da prisão três dias por semana durante seis horas para trabalhar.

A região da Catalunha é a única em Espanha que tem amplos poderes em assuntos prisionais, podendo conceder autorizações deste tipo, que já utilizou em sete dos nove independentistas condenados em meados de outubro passado pela tentativa de independência de 2017.

Entretanto, o Ministério Público anunciou que vai recorrer contra estas autorizações de saída, tendo criticado o Governo regional por conceder demasiada liberdade a estes prisioneiros e defendido que medidas deste tipo deveriam ser "excecionais".

Oriol Junqueras foi condenado a 13 anos de prisão, acusado de delito de sedição e desvio de dinheiros públicos pelo seu papel na tentativa de independência de outubro de 2017.

A libertação de Junqueras tem lugar numa altura de algum desanuviamento entre os independentistas e o Governo central que iniciou na semana passada reuniões mensais para dialogar com o executivo catalão com o objetivo de tentar encontrar uma solução para a crise com os separatistas, que tem sido o principal elemento de instabilidade política em Espanha nos últimos anos.

FPB // EL

Lusa/Fim