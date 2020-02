Principal figura da linha dura foi o mais votado em Teerão O ex-presidente da câmara municipal de Teerão, e candidato derrotado em três eleições presidenciais, Mohammad Baqer Qalibaf, foi o mais votado em Teerão nas legislativas desta sexta-feira, divulgou hoje a agência semioficial Fars. internacional Lusa internacional/principal-figura-da-linha-dura-foi-o-mais_5e51302fc935e51293a36a29





Citando dados não oficiais, a Fars adianta que a primeira conclusão é uma vitória completa dos candidatos do bloco conservador e ultraconservador a nível nacional e que na capital, Mohammad Baqer Qalibaf, lidera a lista dos mais votados.

Os resultados completos, sobretudo em Teerão, deverão ser anunciados dentro de dias, acrescenta a Fars, sem se comprometer com datas.

Estes resultados parciais confirmam a expetativa de antes das eleições que era a derrota em toda a linha do bloco reformista e moderado, por duas razões, em que a principal foi a desqualificação de milhares de candidatos desta linha política pelo Conselho Guardião, órgão de tutela dos atos eleitorais no Irão.

A segunda razão assenta no profundo desapontamento dos eleitores, sobretudo das mulheres e dos que têm menos de 30 anos, com a gestão económica do executivo do Presidente Hassan Rohani, sobretudo a falta de cumprimento das promessas que fez na liberalização social e política, aquando da sua reeleição para o segundo e último mandato presidencial em 2017.

