Primeiro voo de emergência entre Darwin e Dili aterra sexta-feira

O aeroporto de Díli recebe sexta-feira o primeiro voo de Darwin, no Norte da Austrália, operado no âmbito de um acordo com a empresa AirNorth para o transporte de medicamentos, emergências médicas e bens e serviços essenciais.

