Presidente pede "apoios concretos" da comunidade internacional O Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, apelou hoje em Maputo aos parceiros internacionais para concretizarem os apoios que têm prometido para o fim da violência armada no centro e norte do país, alertando para o risco de alastramento dos ataques.





"Eu gostaria, nesse aspeto, de apelar aos nossos amigos que é bom que os apoios que tanto proclamamos sejam objetivos e concretos", disse Filipe Nyusi, falando num encontro com o corpo diplomático acreditado em Maputo, por ocasião do início do ano.

Nyusi assinalou que muitos países têm mostrado disponibilidade para ajudar o país a acabar com as ações armadas no norte do país, mas essa vontade não tem sido materializada.