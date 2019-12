Presidente dos imames apela aos candidatos para manterem a coesão inter-religiosa O presidente da união dos imames (autoridade religiosa muçulmana) da Guiné-Bissau, Bubacar Djaló, apelou aos candidatos à segunda volta das presidenciais para fazerem tudo para preservar e manter a coesão entre as religiões do país. internacional Lusa internacional/presidente-dos-imames-apela-aos-candidatos_5df4cfaa7cf645796c545a57





Bubacar Djaló falava, na sexta-feira, num encontro de oração ecuménica realizada na vila de Empada, no sul da Guiné-Bissau, e organizada pela igreja católica local.

Na presença do bispo de Bafatá, Pedro Zilli, e do líder da igreja evangélica de Empada, Antoninho Có, o presidente dos imames da Guiné-Bissau enfatizou o facto de a segunda volta das presidenciais ser disputada entre praticantes de duas religiões do país.