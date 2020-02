Presidente angolano expressa solidariedade ao povo e ao Governo da China O Presidente angolano, João Lourenço, expressou hoje a "mais viva solidariedade" ao povo e ao Governo chinês "para com o combate árduo" contra a epidemia provocada pelo novo coronavírus. internacional Lusa internacional/presidente-angolano-expressa-solidariedade-ao_5e3ea4e4e83a5312a73eb68c





"Em nome do povo e do executivo angolano, e no meu próprio, dirijo-me a Vossa Excelência, neste momento difícil que enfrentam, para transmitir ao povo e ao Governo chinês, a nossa mais viva solidariedade para com o combate árduo que têm vindo a travar contra a epidemia provocada pelo coronavírus", refere a mensagem de João Lourenço.

O chefe de Estado angolano, na mensagem a que a Lusa teve acesso, expressou o apoio e a "vontade de contribuir" para o êxito da campanha levada a cabo pelas autoridades chinesas contra o coronavírus.