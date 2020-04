Prazo para formação de governo de unidade nacional em Israel termina hoje O primeiro-ministro israelita em funções, Benjamin Netanyahu, e o seu ex-rival Benny Gantz têm até à meia-noite de hoje de apresentar uma solução governativa para acabar com a mais longa crise política de Israel. internacional Lusa internacional/prazo-para-formacao-de-governo-de-unidade_5e968dc24ffeca6c89560126





O país está há 16 meses com um Governo de transição e enfrenta atualmente a pandemia do novo coronavírus.

O prazo para Gantz formar um governo estável estava prestes a terminar sem resultados na segunda-feira à noite e, no último momento, o Presidente israelita, Reuven Rivlin, concedeu-lhe mais 48 horas para finalmente se entender com Netanyahu.

Durante a noite, os dois lados deram conta de um "progresso significativo" nas suas negociações para formar um Governo "de unidade nacional e emergência" para enfrentar a pandemia do vírus que infetou mais de 11.000 pessoas, 117 das quais morreram.

Os dois dirigentes passaram as últimas horas a trabalhar com os respetivos negociadores para poderem anunciar a formação de um Governo no último dia da Pessach (a Páscoa judaica), que segundo a tradição assinala o êxodo e a libertação dos hebreus do Egito depois de escapar da escravatura e das 10 pragas que atingiram os egípcios.

Benny Gantz, antigo general e líder da coligação centrista Azul e Branco (cores da bandeira israelita), foi encarregue de formar Governo após as legislativas de 02 de março, as terceiras em menos de um ano e mais uma vez sem resultados conclusivos.

Numa tentativa de ultrapassar o impasse, Gantz candidatou-se e conseguiu a presidência do parlamento, renunciando para já ao seu projeto de se tornar primeiro-ministro e consentindo formar um Governo conduzido por Netanyahu.

Este passo do ex-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas israelitas ajudou à implosão da sua formação política, cujos dirigentes ficaram estupefactos com o que consideraram um "render de armas" aos seus inimigos políticos.

Formar um Governo implica distribuir pastas e determinar uma linha política a seguir.

Analistas políticos consideram que o primeiro-ministro em funções poderá ser tentado a provocar as quartas legislativas face à avaliação favorável que os israelitas fazem do modo como tem gerido a pandemia.

Uma sondagem divulgada na segunda-feira atribuía ao partido Likud de Netanyahu 40 lugares e um total de 64 deputados com os seus aliados da direita radical e dos partidos ultraortodoxos, ou seja, além do limiar da maioria (61 lugares nos 120 do parlamento) que nenhum líder conseguiu nas três últimas legislativas.

Com a coligação dividida, a equipa de Benny Gantz não obteria mais de 19 lugares, segundo a mesma sondagem.

