PR são-tomense indulta pena, mas expulsa cidadão francês do país O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, comutou hoje, por decreto, penas de prisão a vários reclusos, incluindo dois cidadãos estrangeiros, sendo um francês e outro nigeriano que já tenham cumprido um sexto da pena.





Ao cidadão francês, Luís Andre Henri Heuze, com cerca de 80 anos, condenado por violação de menores, o decreto presidencial justifica a medida de clemência tendo em conta o seu estado de saúde, mas ordena que o mesmo deve ser "expulso do território nacional".

"Considerando a natureza dos crimes cometidos e o degradante e alarmante estado de saúde, o cidadão de nacionalidade francesa deve e com caráter de urgência ser expulso do território nacional e repatriado para sua terra natal, devendo as autoridades nacionais competentes em coordenação com os serviços diplomáticos ou consulares procederem aos expedientes necessários para o efeito", lê-se no decreto.