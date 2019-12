PR chinês sublinha "harmonia" em Macau num período teste para 'um país, dois sistemas' O Presidente chinês enalteceu hoje a "unidade" e "harmonia" em Macau, no aniversário dos 20 anos desde a transição da transferência do território para administração chinesa e numa altura de crise política em Hong Kong. internacional Lusa internacional/pr-chines-sublinha-harmonia-em-macau-num_5dfb648a29922c79774dc48d





"O Governo e as pessoas de todos os círculos sociais da Região Administrativa Especial de Macau compreendem profundamente que a unidade faz prosperar a família e a harmonia traz boa sorte", afirmou Xi Jinping, num banquete com as principais personalidades do território.

Xi referiu ainda a "valorização da consulta" na sociedade local, que não "provoca desavenças ou fricções internas", e a resistência "consciente a todos os distúrbios que vêm do exterior".

Macau celebra este mês 20 anos da aplicação no território da fórmula 'um país, dois sistemas', um modelo que confere autonomia administrativa, mas que foi originalmente pensado para Taiwan, que o recusou, e que é hoje também posto em causa por uma grave crise política em Hong Kong.

