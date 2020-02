Portugal estuda formulários para viajantes para despistar possíveis contágios A ministra da Saúde disse hoje que as autoridades estão a equacionar distribuir formulários aos viajantes de certas regiões chinesas para Portugal para despistar possíveis contágios com o novo coronavírus, estando também a distribuir informação nos aviões. internacional Lusa internacional/portugal-estuda-formularios-para-viajantes_5e455894ecd62512787277fe





Falando aos jornalistas portugueses, em Bruxelas, no final de uma reunião extraordinária de ministros da Saúde da União Europeia (UE) sobre o surto do Covid-19, Marta Temido indicou que o Governo português está a analisar "a eventual aplicação de questionários de proveniência de identificação dos últimos contactos nos viajantes provenientes de determinados espaços".

De acordo com a ministra, o objetivo é despistar "contactos recentes dos passageiros" com pessoas infetadas.

"Estamos a preparar - já o estávamos a preparar ao nível da Direção-Geral da Saúde - e poderemos equacionar isso nas próximas horas e nos próximos dias", referiu Marta Temido.

A ministra indicou que, desde o passado domingo, Portugal está também a distribuir informação a bordo sobre novo coronavírus em voos entre a China e Portugal.

"Os nossos voos já foram preparados com todo o tipo de materiais para serem distribuídos pelos viajantes com informação detalhada sobre o que podem ser sintomas, o que devem fazer e com números de contacto", isto é, "informações úteis para quando [estes cidadãos] entram em Portugal poderem ser encaminhados, se alguma coisa se passar com eles", precisou Marta Temido.

Bruxelas acolheu hoje uma reunião extraordinária de ministros da Saúde da UE, convocada de emergência pela presidência do Conselho, na qual os 27 discutiram o reforço da coordenação ao nível europeu para prevenir a propagação do novo coronavírus.

De acordo com a ministra portuguesa, mais do que medidas novas, deste encontro saiu um "acordo sobre princípios gerais" entre os países, que assenta sobre uma "coordenação da atuação entre os Estados-membros, da preparação e no foco na capacidade de adaptação e de preparação para a evolução epidemiológica".

Não decidido no encontro, mas também não excluído para já, está um eventual controlo nas fronteiras da União Europeia (UE) de pessoas infetadas.

"Essa medida não está, neste momento, em cima da mesa, [mas] poderá, noutra fase, ser equacionada", admitiu a governante.

Marta Temido disse ainda que, com base na informação divulgada até à data, não se terá já atingido o pico do surto, pelo que, a seu ver, "justifica cada vez mais uma ação intersetorial e conjunta de todas as áreas de ação governativa".

A China reportou hoje 254 novas mortes e 15.152 novos infetados em 24 horas pelo novo coronavírus, designado Covid-19, num aumento recorde que resulta de uma alteração na metodologia da contagem.

O número total de mortes pelo surto, inicialmente detetado em dezembro passado, fixou-se hoje em 1.367, enquanto o número de casos confirmados ascendeu a 59.804, em todo o território chinês.

ANE/ACC // HB

Lusa/Fim