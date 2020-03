População do sul da Guiné-Bissau pede fecho da fronteira com Guiné-Conacri

Os populares da localidade guineense de Cacine, no extremo sul do país, estão a pedir às autoridades que encerrem as fronteiras terrestres com a Guiné-Conacri, por receio de contágio da Covid-19.

