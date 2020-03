População de Macau chega quase a 680.000 em 2019 A população de Macau era, no final do ano passado, de 679.600 pessoas, mais 12.200 do que em 2018, num território com pouco mais de 30 quilómetros quadrados, indicam dados oficiais hoje divulgados. internacional Lusa internacional/populacao-de-macau-chega-quase-a-680-000-em_5e61f11a95e8c819450e7150





De acordo com a Direção dos Serviços de Estatísticas e Censos (DSEC), a população feminina representou 53,3% da população total do território em 2019.

Os idosos, com 65 anos ou mais, representavam 11,9% da população, mais 0,8 pontos percentuais relativamente a 2018.

O índice de envelhecimento foi de 90,2%, mais 1,1 pontos percentuais, em termos anuais, o que significa um envelhecimento contínuo da população pelo 21.º ano consecutivo, indicou a DSEC.

Já a população adulta (15-64 anos) representou 74,9% do total, diminuiu 0,8 pontos percentuais.

Em 2019, o número registado de nados-vivos foi de 5.979, mais 54, com a taxa de natalidade a situar-se em 8,9%.

No final do ano passado, a mão-de-obra importada era composta por 196.538 trabalhadores não residentes, ou mais 8.058 em relação ao ano anterior, com quase um terço a trabalhar em hotéis, restaurantes e similares (54.748), ou mais 1.685 comparativamente a 2018.

Já o setor da construção empregou 29.387 trabalhadores não residentes, um número semelhante a 2018, apontaram as autoridades.

A DSEC referiu que, no ano passado, foram autorizadas a residir em Macau 967 pessoas, menos 107 em termos anuais.

"A população local, que não inclui os trabalhadores não residentes nem os estudantes não residentes, ambos domiciliados em Macau, abrangia 555.000 pessoas", ou mais 1,2% comparativamente a 2018, acrescentou.

O número de casamentos foi de 3.724, menos 3,1% relativamente a 2018, tendo sido registados 1.435 divórcios, menos 109 em termos anuais.

