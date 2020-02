Polícia tailandesa abate soldado que matou 25 pessoas e feriu mais de 40 em centro comercial A polícia tailandesa abateu hoje a tiro o soldado que matou pelo menos 25 pessoas e feriu mais de 40 num centro comercial no nordeste do país. internacional Lusa internacional/policia-tailandesa-abate-soldado-que-matou-25_5e3ff5c8ee210512b2cbf9a2





O soldado tailandês, de 32 anos, que publicou fotografias e vídeos do ataque nas redes sociais, foi abatido a tiro num centro comercial de Nakhon Ratchasima, noticiou o canal de televisão Thai Rath, citando fontes da operação policial.

Depois de ter estado vários entrincheirado no centro comercial Terminal 21, cheio de pessoas no sábado à tarde, as forças de segurança tailandesas conseguiram entrar no edifício e retirar centenas de pessoas, antes de matarem o atacante.

O suspeito foi identificado como Jakrapanth Thomma e o tiroteio ocorreu inicialmente numa base militar nas imediações da cidade e depois num centro comercial na cidade.

Segundo a agência noticiosa norte-americana Associated Press, um polícia da cidade contactado telefonicamente disse que o soldado matou inicialmente outro soldado e uma mulher e feriu uma terceira pessoa, aparentemente devido a uma disputa de terras.

Polícias da cidade, que não quiseram ser identificados, disseram que o suspeito levou uma arma da sua base e conduziu em direção ao centro comercial, disparando pelo caminho, referiu a AP.

Vários media tailandeses indicaram que o atirador utilizou um veículo militar.

