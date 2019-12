Polícia de Hong Kong detém manifestantes pró democracia Manifestantes pró-democracia foram detidos hoje em Hong Kong na altura em que se encontravam num centro comercial do centro da cidade onde se realizaram protestos nos últimos dias. internacional Lusa internacional/policia-de-hong-kong-detem-manifestantes-pro-_5e04864790778c1bfa1a46c8





De acordo com a estação de televisão RTHK, os manifestantes reuniram-se no centro comercial da zona de Tai Po, centro da ilha de Hong Kong, com intenção de retomar os "protestos de Natal" sendo que ainda não se conhece o número total de detidos.

Hoje, as detenções decorreram de forma pacífica.

Os ativistas concentraram-se nos estabelecimentos comerciais no interior do edifício e entoaram palavras de ordem como: "Liberdade para Hong Kong" e "Dissolvam a Polícia Imediatamente".

Os manifestantes tentaram sensibilizar os comerciantes a aderir aos protestos do dia de Ano Novo que estão a ser organizados pela Frente Civil de Direitos Humanos, o organismo considerado ilegal pelas autoridades e que tem convocado as marchas e protestos na Região Administrativa e Especial de Hong Kong.

Tratou-se do terceiro dia consecutivo de protestos que segundo o jornal South China Morning Post tentou demonstrar descontentamento em relação aos comerciantes que apoiam o governo central da República Popular da China.

Nos últimos dias os protestos ficaram marcadas por confrontos em centros comerciais.

A chefe do governo local, Carrie Lam, publicou na noite de terça-feira um comunicado em que considera os manifestantes "insensatos e egoístas" por terem "arruinado" as celebrações de Natal, afetando a atividade comercial do território.

Os protestos em Hong Kong intensificaram-se desde o mês de junho, altura em que os manifestantes se mostraram contra o controverso projeto lei sobre a extradição, que apesar de ter sido retirado não estancou o descontentamento de milhares de ativistas pró-democracia.

PSP // HB

Lusa/fim