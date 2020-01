Polícia confirma seis mortos e dois feridos graves em tiroteio na Alemanha Um tiroteio, cujo presumível autor foi detido, fez hoje seis mortos e dois feridos graves em Rot am See, no sudoeste da Alemanha, confirmou a polícia local, que admite que motivações familiares estarão na origem do incidente. internacional Lusa internacional/policia-confirma-seis-mortos-e-dois-feridos_5e2b148740d8a912bc5940db





A par dos dois feridos graves, a polícia referiu que mais pessoas sofreram ferimentos.

Inicialmente, a polícia, que destacou um importante dispositivo para o local do tiroteio, admitiu que o incidente teria feito "provavelmente" vários mortos.

De acordo com os 'media' alemães, o tiroteio aconteceu numa pousada, localizada numa avenida de Rot am See, uma pequena cidade próxima de Estugarda.

As forças policiais bloquearam os acessos à avenida e isolaram a zona.

A polícia indicou, "segundo relatos preliminares", que o suspeito, "um cidadão alemão", e as vítimas são membros da mesma família.

Segundo os 'media' alemães, que citam fontes policiais, as vítimas participavam "numa reunião de família".

A agência noticiosa alemã dpa avançou, entretanto, que o suspeito terá agido sozinho e que não há indícios de possíveis cúmplices.

A polícia, que pediu que "qualquer especulação" seja evitada, agendou para hoje à tarde uma conferência de imprensa sobre o incidente.

