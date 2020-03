PM da Etiópia lamenta morte de passageiros de contentor a caminho de Moçambique O primeiro-ministro da Etiópia lamentou hoje a morte de 64 cidadãos do país que tentavam atravessar a fronteira do Maláui para Moçambique. internacional Lusa internacional/pm-da-etiopia-lamenta-morte-de-passageiros-de_5e7a6a5b9d64b9194ad73b3e





"Soube, de coração pesado, da morte de muitas pessoas que se deslocavam para Moçambique, vindas do Maláui. Etíopes podem estar entre os mortos. O @mfaethiopia [Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia] está a trabalhar de perto com as autoridades competentes para identificar as vítimas. Descansem em paz", escreveu o chefe de Governo da Etiópia, o Nobel da Paz de 2019 Abiy Ahmed, na plataforma social Twitter.

O anúncio foi feito esta tarde, depois das autoridades moçambicanas terem estabelecido contacto com as homólogas etíopes.