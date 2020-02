PM Aristides Gomes diz que instituições do Estado estão a ser invadidas por militares O primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Aristides Gomes, afirmou hoje, nas redes sociais, que as instituições do Estado estão a ser invadidas por militares, num claro "ato de consumação do golpe de Estado". internacional Lusa internacional/pm-aristides-gomes-diz-que-instituicoes-do_5e5a532b03b6eb12a1f4aa09





"Há cerca de meia hora, as instituições de Estado estão a ser invadidas por militares, num claro ato de consumação do golpe de Estado iniciado ontem (quinta-feira) com a investidura, de um candidato às eleições presidenciais", refere Aristides Gomes na sua página oficial no Facebook.

Umaro Sissoco Embaló, candidato às presidenciais dado como vencedor pela Comissão Nacional de Eleições da Guiné-Bissau e que na quinta-feira tomou simbolicamente posse como Presidente do país, demitiu hoje o primeiro-ministro guineense, Aristides Gomes.