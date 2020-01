PGR de Cabo Verde confirma arquivamento de queixa de advogado contra juiz A Procuradoria-Geral da República (PGR) de Cabo Verde confirmou hoje a decisão de arquivamento da queixa contra um juiz do tribunal da ilha do Sal, em resposta a um recurso à decisão anterior, interposto pelo advogado Amadeu Oliveira. internacional Lusa internacional/pgr-de-cabo-verde-confirma-arquivamento-de_5e107ef8281deb1beb10fac4





Em comunicado divulgado hoje, a PGR refere que o Departamento Central de Ação Penal (DCAP) investigou a sequência de denúncia apresentada por aquele advogado contra o juiz de Direito Ary Santos, "por alegados factos criminosos cometidos no exercício das suas funções", no Tribunal Judicial da Comarca do Sal.

A queixa, que denunciava situações "suscetíveis de integrar crimes de prevaricação de magistrado, denegação de justiça e inserção de falsidade em registo ou documento", foi arquivada pelo DCAP, acrescenta agora a PGR, com o "fundamento na não verificação de certos crimes e bem assim na prescrição do procedimento criminal de outros".