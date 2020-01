Perda de jogadores nos casinos de Macau pode aumentar apostas ilegais por telefone -- analista O analista de jogo David Green afirmou hoje à Lusa que a perda de jogadores nos casinos de Macau, um dos efeitos do novo coronavírus chinês na indústria do jogo, pode aumentar as apostas ilegais via telefone. internacional Lusa internacional/perda-de-jogadores-nos-casinos-de-macau-pode-_5e32c6e2979f2f128ddd6a9f





"Mesmo sendo ilegal, espero ver a incidência de apostas por telefone nos casinos" em Macau, disse o fundador da consultora especializada em regulação de jogos em Macau Newpage Consulting.

Segundo o especialista, este tipo de apostas vai aumentar fundamentalmente porque a China suspendeu, esta semana, a emissão de vistos individuais para fora do país.

A indústria do jogo em Macau é altamente dependente dos visitantes da China continental (mais de 27 milhões em 2019).

Esta medida "afetará tanto as receitas VIP como o jogo de massa", sustentou.

A agravar esta situação está o facto de o próprio chefe do Governo de Macau ter admitido, na semana passada, que os casinos do território, capital mundial do jogo, podem ser obrigados a fechar caso a situação de contágio se agravar no território.

As chegadas de visitantes a Macau durante a chamada "semana dourada" do Ano Novo Lunar, entre 24 de janeiro e hoje, desceram 76,5% comparativamente a igual período de 2019, indicou o 'site' dos Serviços de Turismo.

A China elevou para 170 mortos e mais de 7.700 infetados o balanço de vítimas do novo coronavírus detetado no final do ano em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

O Governo de Macau anunciou o prolongamento até sexta-feira dos feriados do ano novo chinês para a função pública, medida que foi adotada por várias empresas privadas, para diminuir o risco de contágio do novo coronavírus chinês, depois de ter sido registado no território o sétimo caso importado de infeção.

Esta diminuição de turistas, poderá ter um impacto ainda maior sobre o jogo se considerarmos a tendência verificada no ano passado. As receitas provenientes das grandes apostas em Macau atingiram 135,228 milhões de patacas (15,152 milhões de euros) em 2019, menos 18,6% face a 2018, com o jogo VIP a perder o estatuto de segmento mais preponderante nas receitas globais, dando lugar ao jogo de massa.

De acordo com dados divulgados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ), este valor, angariado nas salas de grandes apostas dos casinos, representou menos 30,869 milhões de patacas (3,459 milhões de euros) do que no ano anterior.

A acrescentar a esta perda junta-se o facto de o jogo VIP ter perdido para o segmento de massas a posição mais dominante na capital mundial do jogo: pelo menos nos últimos cinco anos, as grandes apostas representaram mais de 50% das receitas globais.

Em 2019, o jogo VIP representou apenas 46,2% do total das apostas angariadas.

MIM // JMC

Lusa/Fim