Pelo menos sete mortos nas Filipinas na passagem do tufão Phanfone Pelo menos sete pessoas morreram nas Filipinas e outras 12 estão desaparecidas por causa do tufão Phanfone, que atingiu a região central do país no dia de Natal, com ventos e chuvas fortes. internacional Lusa internacional/pelo-menos-sete-mortos-nas-filipinas-na_5e041806bcbd0b1bf5b2c2cf





A maioria dos mortos foi registada em Batad, na província de Iloilo, no nordeste da ilha de Panay, onde uma família foi arrastada por uma avenida, disseram hoje funcionários do serviço de emergência provincial à estação televisiva DZMM.

As vítimas ainda não constavam do último balanço oficial da Agência Nacional de Prevenção de Desastres, no qual se adiantava já que cerca de 1.670 pessoas tinham sido deslocadas para abrigos provisórios.

A agência também indicou que a tempestade causou o cancelamento de 115 voos domésticos, afetando ainda cerca de 15.800 passageiros devido à interrupção de transportes marítimos.

As Filipinas são atingidas por dezenas de tufões todos os anos durante a estação chuvosa, que começa por volta dos meses de maio e junho e geralmente termina entre novembro e dezembro.

