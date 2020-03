Partido no poder em Moçambique adia reunião do comité central A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, adiou para data a anunciar a reunião do comité central que devia decorrer de 20 a 22 de março, como medida de prevenção da Covid-19, anunciou hoje em comunicado. internacional Lusa internacional/partido-no-poder-em-mocambique-adia-reuniao_5e6e84812af29a198bb02e96





A decisão foi tomada pela comissão política, no sábado, depois de o Presidente da República (e do partido), Filipe Nyusi, ter anunciado um reforço de medidas com vista a evitar a entrada do novo coronavírus o país, onde não há qualquer caso registado.

"Tendo em conta o elevado risco de transmissão da doença nos diferentes países, o Governo de Moçambique decidiu elevar o nível de alerta através da consolidação de medidas previamente difundidas e medidas adicionais", sublinhou no sábado durante uma comunicação à nação.