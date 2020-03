Partido conservador de Matovic vence eleições na Eslováquia , de acordo com resultados preliminares O partido Pessoas Comuns e Personalidades Independentes (OLaNO, populista conservador), de Igor Matovic, venceu as legislativas na Eslováquia, segundo resultados preliminares, com o primeiro-ministro Peter Pellegrini a reconhecer a derrota da Direção Social-democracia (Smer-SD). internacional Lusa internacional/partido-conservador-de-matovic-vence-eleicoes_5e5b5181c6ba7712d5ae9e7a





Os resultados preliminares das eleições parlamentares de sábado mostram a oposição eslovaca a garantir uma vantagem confortável.

Com os votos de cerca de 75% das quase 6.000 assembleias de voto contados pelo Departamento de Estatística no início de domingo, o parido conservador assegurou 24,8% dos votos ou 52 dos 150 assentos do parlamento.

"Parabéns ao vencedor", disse Pellegrini à imprensa na noite de sábado para domingo, avisando que o "bom marketing" de Matovic o ajudou a chegar ao poder, mas "não é suficiente para governar".

Os eslovacos optaram por uma mudança nas eleições legislativas deste sábado, em que o triunfo do partido da oposição OLaNO, do populista conservador Igor Matovic, e a queda do SMER social-democrata, até então hegemónico, deixa o parlamento muito fragmentado.

"Com os partidos da oposição democrática, tentaremos criar o melhor Governo que a Eslováquia já teve", disse Matovic logo após conhecer os resultados das primeiras sondagens.

O que parece claro é que a Eslováquia enfrenta uma difícil formação de Governo, dada a grande fragmentação de um parlamento com oito partidos e que inclui dois da extrema direita.

O desafio para Matovic será forjar uma aliança com formações liberais como a Liberdade e Solidariedade (SaS) ou a coligação eslovaca Progressive-United (PS-S), uma tarefa difícil, dadas as muitas divergências e atritos que permaneceram entre essas forças que se tornaram claras na campanha eleitoral.

O conservador Igor Matovic é um empresário do setor dos 'media' que conseguiu monopolizar a votação de protesto com o compromisso de avançar com medidas anticorrupção e, assim, terminar com duas décadas de hegemonia social-democrata nas urnas.

