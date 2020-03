Papa adia para 2021 visita planeada para este ano a Timor-Leste devido ao surto do Covid-19 O Papa Francisco adiou para 2021 uma visita oficial prevista para este ano a Timor-Leste devido à propagação do Covid-19, informou hoje o ministro dos Negócios Estrangeiros timorense. internacional Lusa internacional/papa-adia-para-2021-visita-planeada-para-este_5e6724d4b0d677194c9ad423





Dionísio Babo Soares disse à Lusa que a confirmação do adiamento da visita, que incluía ainda vários outros países na região, incluindo a Indonésia, foi dada numa carta oficial entregue pelo encarregado de Negócios do Vaticano em Timor-Leste, Marco Sprizzi.

"Recebemos uma notificação ontem [segunda-feira] do Santo Padre a dizer que lamentavelmente não pode viajar este ano. A visita ficará adiada para 2021, mas a data está ainda por ser marcada", referiu.

A carta, assinada por Marco Sprizzi, e a que a Lusa teve acesso, nota que o adiamento se deve "à lamentável e ainda crescente difusão do vírus Covid-19" e a "incerteza de poder garantir nos próximos meses a adequada organização" da deslocação.

"Foi decidido adiar mencionada visita para o próximo ano em data a ser definida", refere-se no texto.

Sprizzi explica que a visita "não foi cancelada, mas apenas adiada com vista a um tempo mais propício".

O programa da visita do Papa Francisco a Timor-Leste incluía, entre outros, encontros com o Presidente e com o ex-Presidente Xanana Gusmão.

