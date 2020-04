Pandemia matou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo A pandemia de covid-19 matou mais de 75 mil pessoas em todo o mundo desde que a doença surgiu em dezembro na China, segundo um balanço da AFP às 09:45, a partir de dados oficiais. internacional Lusa internacional/pandemia-matou-mais-de-75-mil-pessoas-em-todo_5e8c685754821b1985ba08fe





De acordo com a agência de notícias francesa, morreram 75.538 pessoas e há 1.350.759 casos de infeção.

Itália com 16.523 mortes é o país com mais óbitos no mundo, seguida pela Espanha (13.798), Estados Unidos (10.993) e França (8.911).

Desde o início da pandemia de covid-19 em dezembro, 1.350.759 casos foram oficialmente declarados em todo o mundo, mais de metade deles na Europa (708.898), 384.947 nos Estados Unidos e no Canadá (11.332 mortes) e 122.348 na Ásia (4.308 mortes).

A AFP alerta que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.

