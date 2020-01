PAIGC acusa imprensa francesa em Bissau de estar ao serviço do Senegal O Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) acusou hoje a imprensa francesa em Bissau de estar ao serviço do Senegal. internacional Lusa internacional/paigc-acusa-imprensa-francesa-em-bissau-de_5e1eff9e90778c1bfa236bf4





"O PAIGC está incrédulo pela forma como a AFP e a RFI (serviço em francês) estão a tratar a notícia na Guiné-Bissau", afirmou Óscar Barbosa, porta-voz do PAIGC e também membro do bureau político e do secretariado nacional.

Óscar Barbosa referia-se a uma série de notícias divulgadas pela imprensa francesa em Bissau, reproduzidas internacionalmente, que indicam que Umaro Sissoco Embaló foi considerado vencedor das eleições presidenciais pelo Supremo Tribunal de Justiça.