Oposição são-tomense quer destituir juízes do STJ e do TC, Parlamento rejeita O presidente do parlamento são-tomense "rejeitou liminarmente" um projeto de resolução da Ação Democrática Independente (ADI) e do Movimento de Cidadãos Independentes (MCI) para destituir os presidentes do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal Constitucional (TC).





Um grupo de cinco deputados, sendo três da ADI e dois do MCI remeteram à Mesa da Assembleia Nacional (parlamento) um projeto de resolução datado de 19 de setembro, a que a Lusa teve hoje acesso, visando destituir os presidentes do STJ e do TC.

"Rejeito liminarmente a iniciativa", escreveu num despacho Delfim Neves, considerando que a iniciativa "tornaria eterno o princípio de intervenção política sobre o sistema judicial, que conduziria a uma crise constitucional e a um caos irrecuperável do Estado de Direito Democrático".

A ADI e do MCI dizem-se "profundamente preocupados com a atual sequência dos diversos cenários negativos ao nível do sistema judiciário", considerando-os "os mais graves registados até então".

Os subscritores da proposta defendem ainda que a "grande maioria do povo e todos aqueles que acompanham a evolução do país não hesitam em qualificar (o funcionamento do judiciário) como sendo de colapso do sistema que pôs a nu uma realidade muito mais alarmante e caótica do que se poderia imaginar".

Neste projeto de resolução, os deputados alegam que a justiça "padece de vícios crónicos" e constitui "o maior entrave a desenvolvimento do país", considerando que as ações dos magistrados, particularmente dos presidentes do STJ, Silva Gomes Cravid, e do TC, Pascoal Daio "caracterizam-se por atos de corrupção, nepotismo, tendências ditatoriais e desrespeito grave pela Constituição".

No seu entender, o atual sistema judiciário coloca o país "perante uma crise sem precedentes, que a manter-se arrastará o país para uma catástrofe, abalando os pilares do próprio Estado de direito".

O projeto de resolução foi introduzido "com caráter de urgência", mas rejeitado pelo presidente Delfim Neves.

O líder do parlamento lembra que, "em defesa do princípio sacrossanto da separação de poderes e com um olhar reprovador em relação a todo o sistema judicial", os deputados reuniram-se em setembro no palácio presidencial e aprovaram uma ata que "definiu as coordenadas para a realização da reforma e modernização do setor da justiça".

Delfim Neves refere ainda que se trata de um processo que vai decorrer de forma "incisiva e inclusiva, projetando alterações no sistema, sob impulso das auscultações públicas dos são-tomenses".

O presidente da Assembleia Nacional justificou a sua decisão também com o fato de que "esta proposta de demissão compulsiva e sumária dos juízes" conselheiros do STJ e do TC "só pode ser instruída no essencial com argumentos políticos, já que não seria precedida de qualquer diligencia processual em ordem a se verificar a veracidade e a justeza dos factos deduzidos".

Por outro lado, "não estariam garantidas as condições para promover o contraditório", acrescentou Delfim Neves.

