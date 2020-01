Onze soldados norte-americanos feridos no ataque lançado por Teerão Onze soldados dos EUA ficaram feridos no ataque iraniano à base militar de Ain al-Assad, no Iraque, na semana passada, disse hoje o comando central das forças armadas norte-americanas, o que contraria as declarações do Presidente. internacional Lusa internacional/onze-soldados-norte-americanos-feridos-no_5e21493ed1023a1c08d4425c





"Embora nenhum membro das forças armadas dos Estados Unidos tenha sido morto no ataque iraniano de 08 de janeiro à base aérea de Ain al-Assad, vários deles foram tratados por sintomas de concussão devido às explosões e ainda estão a ser avaliados", afirmou o comandante Bill Urban em comunicado.

"Nos dias seguintes ao ataque, por precaução, algumas pessoas foram transportadas da base aérea de Ain al-Assad, no Iraque, para o Centro Médico Regional em Landstuhl, Alemanha, outros foram enviados para o campo de Arifjan, no Kuwait, para um exame de acompanhamento", disse o porta-voz do comando central dos EUA.

Oito pessoas foram transportadas para Landstuhl e três para o acampamento de Arifjan, acrescentou.

Durante a madrugada de 08 de janeiro, Teerão lançou mísseis contra as bases de Ain al-Assad (oeste) e Erbil (norte), onde estão estacionados alguns dos 5.200 soldados norte-americanos, em retaliação pela eliminação do general iraniano Qassem Soleimani.

"Nenhum americano ficou ferido nos ataques na noite passada", disse o Presidente dos EUA, Donald Trump, pouco depois num discurso televisionado.

JMC // FST

Lusa/Fim